اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تاريخ العراق، وفيما أكد أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، اشار الى أن أمريكا وقعت في أخطاء كبيرة خلال مرحلة احتلال البلاد....