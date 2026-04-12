أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، في إطار الإجراءات العملياتية المعتمدة للتعامل مع التهديدات الجوية. ...
حذرت دراسة حديثة من وجود ثغرة أمنية في خاصية "إخفاء بريدي الإلكتروني"، التي أطلقتها شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأميركية، كأداة لحماية الخصوصية.وأطلقت أبل هذه الخاصية بهدف السماح باستخدام عناوين بريد ...
أعلن الديوان الأميري في دولة قطر، الأحد، وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما.وجاء في بيان وكالة الأنباء القطرية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد...
أفادت مصادر رفيعة، بإلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد.وذكرت المصادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة أمنية ألقت القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية...
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، بتعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت.وفي منشور على تطبيق "إكس" ذكرت الوكالة أن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة"....
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسودة الاتفاق المقترح مع إيران لإدخال تعديلات جديدة عليها، بعد اجتماع عقده مع مستشاريه الجمعة، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون، في خطوة أدت إلى تمديد جولة المفاوضات أسبوعا إضافيا....
أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأحد، عن دخول مستشفى الأورام والطب النووي التخصصي الخدمة الفعلية وبدء استقبال مرضى السرطان، مؤكدة أن المستشفى جُهز بأحدث التقنيات العلاجية والتشخيصية التي تدخل العراق لأول مرة، فيما أشارت مديرية الصحة إلى قرب إنجاز مستشفيين آخرين تزامناً مع خطة طموحة لإعادة...
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بإعداد قاعدة بيانات عقارية متكاملة ودقيقة للمواطنين الذين يملكون عقارات في عموم المحافظات، لدعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان وتطوير الخدمات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً ضمّ الكوادر...
أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس العمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة....
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بدعم الفن والحركة الثقافية بشكل عام، وإعداد ورقة عمل شاملة تمثل خارطة طريق للعمل الثقافي.وقال المستشار الثقافي لرئيس الوزراء عارف الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية...
أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، استمرار المباحثات مع الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في الحقول النفطية، مؤكدة قرب تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)...
أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأحد، عن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين.وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة التقاعد العامة استكملت اليوم، إجراءات رفع رواتب المتقاعدين...
شددت النائب عن كتلة صادقون النيابية، زينب الموسوي، اليوم الأحد، أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يتطلب رقابة صارمة واستيراداً منضبطاً، فيما دعت الى التوضيح بشأن أنباء إدخال مواشٍ من سوريا يُشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية....