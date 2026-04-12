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    نقيق الضفادع ..
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    الفيلسوف الفرنسي جان بورديو: إننا نعيش في عالم يتوفر فيه أكبر قدر من المعلومات وأقل معنى
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    في بلدي يقتلون النساء والجمال
    نهاد الحديثي
    علي الوردي مشروع لم يستكمل بعد
    أ. د. لاهاي عبد الحسين
    الاقتصاد اليد الخفية لحاجة البشر اثناء الجوع ( ئاريان كركوكي)‎
    ئاريان كركوكي
    الحقيقة بين إعلام الكتروني وذكاء اصطناعي
    سلام يعقوب اسحق
    دورة الحياة الحكومية في مؤسسات الدولة الشخص غير المناسب في المكان المناسب أين الحل
    ئاريان كركوكي
    جيل الخمسينيات وجيل الستينيات.. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر!.
    شاكر عبد موسى
    ميناء غزة الأمريكي...بوابة الشر/ 1
    عبود مزهر الكرخي
    الاغلبية والاقلية وميزان الديمقراطية والمحكمة الاتحادية
    ئاريان كركوكي
    المرجعيات الثلاث في العراق وطروحات الفقه المقدس
    شاكر عبد موسى
    في ظلال طوفان الأقصى "52" عودٌ بعد غياب واستئنافٌ على أعتاب النصر
    د. مصطفى يوسف اللداوي
    المرجعيات الثلاث في العراق وطروحات الفقه المقدس
    شاكر عبد موسى
    في رحاب باب الحوائج موسى كاظم الغيظ
    عبود مزهر الكرخي
    أخوان الصفا.. مفكرون في نقد العقل الديني أم ملحدون وزنادقة؟
    أ. د. قاسم حسين صالح
    حين تتفاعل العبقرية اللغوية ونبل المقاصد
    د. هشام حسن الشمري
    "ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة"*
    أمين الزاوي
    قصة العشق الممنوع بين إسبانيات ومغاربة
    آرثر الصراف
    إصدارات
    قاموس جديد باللغتين العربية والإنكليزية عن لهجة عرب الأهوار في جنوب العراق
    علاء اللامي
    كتاب جديد عن الأندلس ذات الحكم الذاتي اليوم
    طبعة ثانية من كتاب "القيامة العراقية الآن" حول العدوان التركي الإيراني على أنهار العراق وسوريا" للكاتب علاء اللامي
    صدور "معجم اللهجة العراقية" لعلاء اللامي
    د. مؤيد عبد الستار: الطبعة الالكترونية لكتاب "طلايب جاسمية وابو جاسم ..."
    صدور كتاب جديد بعنوان(حرية المرأة.. دراسة انتروبولوجيا عصر التقينة) للكاتب عدي عدنان البلداوي
    "رقصة الفلامنكو" رواية جديدة للكبير الداديسي
    إصدارات جديدة للكاتب: محمد حسين النجفي "شموع لا تطفئها الرياح"
    كتاب حوارات مع عالم الأديان للمفكرعزالدين عناية
    رواية قصيرة باللغة الإنكليزية بعنوان (إبن اليهودية)، بقلم أ. د. محمد الدعمي
    للخبير النفطي العراقي أحمد موسى جياد: كتاب جديد بعنوان "Iraq Petroleum Sector Chronicle"
    (مايا) رواية جديدة للكاتب المغربي عبده حقي
    المناضل الصغير... تقديم كتاب محمد حسين النجفي
    العالم العربي: دراسات في الهجرة الدولية ونظرياتها... الكتاب الجديد للدكتور هاشم نعمة
    توثيقية القطاع النفطي العراقي مشروع متواصل للبحث والتأليف والنشر... أحمد موسى جياد
    بغداد ذاكرة مدينة... علاء محمود التميمي
    الكتاب الجديد للخبير النفطي أحمد موسى جياد بعنوان: نادرا ما يتوافق الواقع مع التوقعات
    كتابان للدكتور محمد الربيعي بشأن البحث العلمي والتعليم العالي
    إصدار جديد للكاتب المغربي عبده حقي (الصحافة من السلطة الرابعة إلى الصحافة التشاركية)
    صدرت مؤخراً رواية البروفيسور محمد الدعمي الجديدة (بالإنكليزية)، الموسومة: (مواطِنة بلا وطن)
    الطبعة الرابعة من (غيمة الصمغ) للشاعر عدنان الصائع
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    معلومات
                                                 معلومات

    أن مساحة كوكب الأرض تعادل 510.066.000 كيلومتر².
    أن إجمالي مساحة اليابسة تعادل 148.429.000 كيلومتر².
    أن إجمالي مساحة المياه من المحيطات والبحار والأنهار تعادل 361.672.000 كيلومتر².
    أن نسبة اليابسة تشكل 29% من مساحة كوكب الأرض.
    أن نسبة المياه من المحيطات والبحار والأنهار تشكل 71% من مساحة كوكب الأرض.
    الأخبار
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    مع الشكر الجزيل

    قطر تعلن وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

    أعلن الديوان الأميري في دولة قطر، الأحد، وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ‌ناهز ‌74 عاما.وجاء في بيان وكالة الأنباء القطرية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد...

    مصادر رفيعة لواع: إلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد

    أفادت مصادر رفيعة، بإلقاء القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب بتهمة الفساد.وذكرت المصادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة أمنية ألقت القبض على مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية...

    قرارات مجلس الوزراء لجلسة السبت

    أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث قرر المجلس حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة، وفيما أقرّ على الخطة الزراعية الصيفية 2026...

    ترامب يعلن تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا إلى سوريا والعراق

    أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، تعيين سفير واشنطن لدى تركيا توم براك، كمبعوث خاص إلى سوريا والعراق.وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "يسرني أن أعلن أن سفير الولايات المتحدة لدى...

    طهران تكشف موقفها من تعديلات ترامب على الاتفاق

    بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وضع تعديلات تشدد شروط الاتفاق المزمع مع إيران، قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف...

    الحرس الثوري يقصف مناطق لجماعات شمالي العراق

    أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن الحرس الثوري قصف مواقع لجماعات "انفصالية" في شمال العراق.وأوضحت المصادر أن القصف الإيراني طال مواقع لجماعات كردية معارضة تتمركز في شمال العراق....

    وكالة الطاقة: إصابة محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة

    أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، بتعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت.وفي منشور على تطبيق "إكس" ذكرت الوكالة أن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة"....

    ترامب غير متعجل.. لماذا لم تتفق واشنطن وطهران حتى الآن؟

    أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسودة الاتفاق المقترح مع إيران لإدخال تعديلات جديدة عليها، بعد اجتماع عقده مع مستشاريه الجمعة، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون، في خطوة أدت إلى تمديد جولة المفاوضات أسبوعا إضافيا....

    بأجهزة تدخل العراق لأول مرة.. نينوى تفتتح مستشفى الأورام والطب النووي التخصصي

    أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأحد، عن دخول مستشفى الأورام والطب النووي التخصصي الخدمة الفعلية وبدء استقبال مرضى السرطان، مؤكدة أن المستشفى جُهز بأحدث التقنيات العلاجية والتشخيصية التي تدخل العراق لأول مرة، فيما أشارت مديرية الصحة إلى قرب إنجاز مستشفيين آخرين تزامناً مع خطة طموحة لإعادة...

    بالفيديوغراف.. توضيح حاسم من القضاء الأعلى بشأن قضيتي نور زهير وعدنان الجميلي

    https://ina.iq/ar/video/267998-.htmlhttps://ina.iq/ar/video/267998-.html...

    وزير العدل يوجّه بإعداد قاعدة بيانات عقارية لدعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان

    وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بإعداد قاعدة بيانات عقارية متكاملة ودقيقة للمواطنين الذين يملكون عقارات في عموم المحافظات، لدعم خطط الدولة المتعلقة بالإسكان وتطوير الخدمات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً ضمّ الكوادر...

    رئيس الوزراء يؤكد للقائم بالأعمال الأمريكي على تغليب لغة الحوار في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة

    أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، للقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس العمل على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حلّ النزاعات وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة....

    الساعدي: رئيس الوزراء وجه بدعم الفن والثقافة وينتظر خارطة طريق للمرحلة المقبلة

    وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بدعم الفن والحركة الثقافية بشكل عام، وإعداد ورقة عمل شاملة تمثل خارطة طريق للعمل الثقافي.وقال المستشار الثقافي لرئيس الوزراء عارف الساعدي، لوكالة الأنباء العراقية...

    النفط: ارتفاع إنتاج البنزين إلى 40 مليون لتر يومياً لسد الطلب المتزايد

    أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن ارتفاع إنتاج البنزين إلى 40 مليون لتر يومياً لسد الطلب المتزايد.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط حسين طالب...

    رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم للعتبات المقدسة

    أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، حرص الحكومة على تقديم كامل الدعم للعتبات المقدسة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)...

    مستشار حكومي يعلن عن رؤية استراتيجية وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي

    أعلن مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن رؤية استراتيجية وطنية لتعزيز التنويع الاقتصادي.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كلمة رئيس الوزراء وتوجيهاته في لقائه مع...

    النفط: المباحثات مع الشركات الأجنبية مستمرة لاستئناف العمل في الحقول

    أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، استمرار المباحثات مع الشركات الأجنبية لاستئناف العمل في الحقول النفطية، مؤكدة قرب تصدير النفط عبر منفذ جيهان التركي.وقال المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)...

    الإعمار تعلن عن مقترح يخص تمويل صندوق الإسكان لمنح القروض للمواطنين

    أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن مقترح يخص تمويل صندوق الإسكان لمنح القروض للمواطنين، فيما أشارت الى أن زيادة تمويل القروض السكنية قرار حكومي مرهون بتخصيصات الموازنة....

    التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

    أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الأحد، عن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين.وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هيئة التقاعد العامة استكملت اليوم، إجراءات رفع رواتب المتقاعدين...

    الموسوي: الحفاظ على الثروة الحيوانية يتطلب رقابة صارمة واستيراداً منضبطاً

    شددت النائب عن كتلة صادقون النيابية، زينب الموسوي، اليوم الأحد، أن الحفاظ على الثروة الحيوانية يتطلب رقابة صارمة واستيراداً منضبطاً، فيما دعت الى التوضيح بشأن أنباء إدخال مواشٍ من سوريا يُشتبه بإصابتها بالحمى القلاعية....
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