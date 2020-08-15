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    تفسير سورة الأنفال [المقدمة والجزء الأول]
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    تهديدات أميركا وتحديات الحشد الشعبي
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    دعوة المرجعية لانتخابات مبكرة: بين بقاء الأحزاب الحاكمة وظهور طبقة الأغلبية الصامتة
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    انتفاصة تشرين تتواصل
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    الإعتبار المفقود والتكرار المشهود!!
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    سامي جواد كاظم
    الشرق الأوسط وصراع الأيديولوجيات
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    الشيخ حيدر حب الله... ما جدوى هذا الطرح؟
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    سياسة تبرير الخطايا بالخطايا!!
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    يا وطني
    ريام الشمري
    طررٌ طررُ وفسادٌ مُبتكرُ!!
    د. صادق السامرائي
    أفكار المكان ومقتضيات الزمان!!
    د. صادق السامرائي
    عدو عدوي صديقي.. كاسترو
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    الثَّورَةُ الحُسَيْنِيَّةُ وفَضاءاتُ الحُرِّيَّةِ المَفْتُوحَةُ
    زعيم الخيرالله
    مهرجان الأدب العالمي في برلين .. منجزات معاصرة بين النثر والشعر والواقعية والروايات
    عصام الياسري
    ميناء الفاو الكبير, حديث بهدوء
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    الراكعون للكراسي!!
    د. صادق السامرائي
    هل يستطيع ترامب ان يذكر ثوابته في اتخاذ قراراته؟
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    أ. د. حسين حامد حسين
    مقترح حول إقليم كردستان – العراق
    مير عقراوي
    القائد الذي به نكون!!
    د. صادق السامرائي
    التطبيع مشروع اقتصادي أكثر مما هو سياسي
    عبد الكاظم حسن الجابري
    المعاويون يعولون على صلح الامام الحسن عليه السلام
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    الذكرى الثالثه للاستفتاء في اقليم كوردستان
    خسرو ئاكره يي
    نجاة العدواني في روايتها الحديثة ـ في عشّ السرطان .. ميزات لغوية .. وإلى أي مدى؟
    عصام الياسري
    إبْحَثْ عن الضوء الذي فيكَ!!
    د. صادق السامرائي
    مفارقات مجتمعية
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    الخليفة الروبوت!!
    د. صادق السامرائي
    سلوك الإستهانة وتمجيد الخيانة!!
    د. صادق السامرائي
    حوار الدين والعلمانية ...حوار الطرشان
    سامي جواد كاظم
    حَقُّ الخَطَأ أم حُرِّيَّةُ الخَطَأ ؟
    زعيم الخيرالله
    القطيع الراتع!!
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    كتابان جديدان للدكتور زهير الخويلدي
    صدور رواية "بوابة الجحيم" في الولايات المتحدة:
    Hell’s Gate" 1984 – 1999” للكاتب البروفسور حسين حامد حسين
    مقدمة كتاب (تشكيليون عراقيون على خرائط المنفى) تأليـف:موسى الخميسي.. الناشر: دار المدى
    قصة تسفير.. الطبعة الالكترونية للدكتور مؤيد عبد الستار
    كتاب "التقارب الخليجي-الاسرائيلي بعد2003.. الاسباب-الانعكاسات-المستقبل" للبروفيسور جاسم يونس الحريري
    15/08/2020 - 07:26
    صدر حديثاً (كفاح الظاهر / ذكريات في فصول) كتاب مذكرات الدكتور عدنان الظاهر..
    (ذات مرة في العراق) كتاب للدكتور ريناد منصور والمخرج جيمس بلوميل يتحول الى مسلسل تلفزيوني على قناة بي بي سي
    "رقص على الفرات"... دار نشر أمريكية تنشر رواية عراقية باللغة الأنكليزية لكاتب عراقي
    ثورة وزعيم... كتاب الدكتور عبد الخالق حسين عن الزعيم عبد الكريم قاسم وثورة 14 تموز 1958
    منوعات
    قصيدة صبرچ اللامه الصبر
    بصوت شاعرها
    حسن حاتم المذكور
    الأخبار
    عاش تشرين عاش العراق

    رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي مع قناة العراقية الإخبارية في برنامج لقاء خاص

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    أمانة مجلس الوزراء تقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل

    اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.وقالت الأمانة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/٨ في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها"....

    نائب: إعلان الحكومة لنتائج حملة ملاحقة الفساد رسالة تھدد الحیتان.. له 3 إيجابیات

    رأى عضو تحالف القوى العراقیة، النائب كريم ابو سودة، الأحد 4-10-2020 ،بأن سرعة اعلان نتائج لجنة مكافحة الفساد تحمل 3 ايجابیات في العراقوقال ابو سودة لـ(بغداد الیوم)، ان "تشكیل لجنة مكافحة الفساد (خطوة مھمة)، في...

    التربية تصدر بياناً بشأن العام الدراسي الجديد

    اصدرت وزارة التربية، الاحد، بياناً بشأن تحضيرات العام الدراسي الجديد.وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية عقدت، اجتماعها الدوري، إذ تمت مناقشة آخر التحضيرات ...

    دولة القانون يقترح تقسیم العراق إلى 3 فئات لحسم فقرة الدوائر المتعددة

    طرح ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، مقترحاً لتقسیم العراق الى 3 فئات لحسم فقرة الدوائر في قانون الانتخابات، الذي يشھد تجاذبات بین الأطراف السیاسیة المختلفة، بانتظار جلسة ‘‘الحسم‘‘ في...

    الحشد ينفي تعرض قواته على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أمريكية

    نفت قيادة عمليات الأنبار للحشد تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أمريكية بحسب مانشرتها وسائل إعلام.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه...

    نائب: الحكومة تتعامل مع مواطني المحافظات الجنوبية كعراقيين من الدرجة الثانية

    اتهم النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاحد، الحكومة العراقية بالتعامل مع المحافظات الجنوبية كـ عراقيين من الدرجة الثانية.وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وحكومته...

    وزير المالیة يحسم الجدل حول الرواتب: لا صرف دون اقتراض

    قال وزير المالیة علي عبد الأمیر علاوي إن صرف رواتب الموظفین مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكدا أن ھذه الخطوة ستعالج العجز الراھن في البلاد.وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد الیوم)، إن "رواتب...

    اكتشاف متلازمة خطيرة بعد التعافي من فيروس كورونا

    سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) متلازمة الالتهاب الحاد لدى البالغين، والتي كانت موجودة سابقًا عند الأطفال، وكانت مرتبطة بفيروس كورونا.لوحظ، بحسب منشور لمجموعة علماء، أن المرضى البالغين الذين تعافوا من...

    عملية استخباراتية تطيح بقيادي في "داعش" ومعاونه جنوبي بغداد

    أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، إلقاء القبض على مسؤول ما يسمى "جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة" في تنظيم "داعش"، ومعاونه جنوبي العاصمة بغداد.وقالت الوكالة، إنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي والقصاص...

    متحدث باسم البیشمركة: اضرار كبیرة خلفھا انفجار مستودع السلیمانیة والسبب ‘‘مجھول حتى الآن"

    كشفت قوات البیشمركة في إقلیم كردستان، الیوم الأحد (04 تشرين الأول 2020) ،طبیعة الانفجار الذي حدث داخل مقر تابع لقوات 70 ،بمحافظة السلیمانیة.وقال المتحدث باسم (قوات 70 ،(أحمد لطیف، في حديث لـ (بغداد الیوم)، إن "مستودعاً...

    الكاظمي: الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تاريخ العراق (فيديو)

    اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تاريخ العراق، وفيما أكد أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، اشار الى أن أمريكا وقعت في أخطاء كبيرة خلال مرحلة احتلال البلاد....

    العاھل الأردني يقبل استقالة رئیس الوزراء عمر الرزاز

    قبل العاھل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء يوم السبت، استقالة رئیس الوزراء عمر الرزاز وأفادت وكالة الأنباء الأردنیة بأن الملك عبدالله الثاني كلف عمر الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحین اختیار رئیس الوزراء...

    مسؤول بالصحة يوجه نداء عاجلاً لمن ينخفض عنده الأوكسجین لأقل من 94 بالمئة

    وجه عضو خلیة الازمة في قاطع الرصافة/ بغداد، عباس الحسیني، السبت، نداءه الى فئة معینة قد يتعرضون الى نقض في الاوكسجین بسبب تفشي وباء كورونا، مشیرا الوقت ذاته الى ان العراق سیسجل ارقاماً كبیرة بعدد الإصابات حتى موعد وصول اللقاح...

    مسؤول كردي: واشنطن عبّرت رسمیاً عن استعدادھا لمساعدة الإقلیم بعد الھجوم الصاروخي

    أكد مسؤول العلاقات الخارجیة في حكومة إقلیم كردستان، سفین دزیي، السبت، (03 تشرين الأول، 2020،( أن الولايات المتحدة عبّرت رسمیاً عن استعدادھا لتقديم كل الدعم والمساندة لحكومة الإقلیم بعد الھجوم الصاروخي...

    عضو بالأمن النیابیة يتھم الولايات المتحدة بمحاولة تأجیج الشارع العراقي لاستھداف الحشد الشعبي

    اتھم عضو لجنة الأمن والدفاع النیابیة في مجلس النواب، مھدي امرلي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020، الولايات المتحدة بمحاولة تأجیج الشارع العراقي لاستھداف الحشد الشعبي.وقال امرلي في حديث خص به (بغداد الیوم)، إن "تھديدات واشنطن بغلق سفارتھا في...

    اعتقال مجموعة تستقل دراجات نارية قاموا بأفعال تسيء للزيارة بكربلاء

    أعلنت قیادة شرطة محافظة كربلاء، الیوم السبت (03 تشرین الأول 2020 ،(إلقاء القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات القادمین من المحافظات، حاولوا الإساءة لزیارة أربعینیة الإمام الحسین.وذكر إعلام القیادة في بیان تلقتھ (بغداد الیوم)، أنه "بتوجیھ من قائد شرطة كربلاء...

    كربلاء تعلن تعطیل الدوام الرسمي من الاحد حتى الخمیس المقبل

    اعلن محافظ كربلاء، نصیف جاسم الخطابي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020 ،تعطیل الدوام الرسمي من الاحد حتى الخمیس المقبل.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بیان تلقته (بغداد الیوم)، إن "الخطابي اعلن تعطیل الدوام الرسمي...

    العدل الأمريكیة تصدر حكماً بالسجن 6 قرون لـ "متحرش بالأطفال"

    أصدرت وزارة العدل الأمریكیة، السبت (3 تشرین الثاني 2020) ،حكماً على متحرش بالأطفال، بالسجن لـ 600 عاما، بسبب إدانتھ باستغلال طفلین صغیرین جنسیا..وأفادت صحیفة "میرور"، بأن "ماثیو میلر، البالغ من العمر 32 عاما،اتھم بتصویر طفلین...

    مركز دولي: العراقیون ھم الأكثر معاناة من ‘‘الاكتئاب‘‘ في الشرق الأوسط

    أظھرت دراسة اعدھا مركز "البارومتر العربي"، حول الصحة النفسیة لمواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، أنالعراقیین ھم الأكثر معاناة من الاكتئاب، فیما یأتي المغاربة في المرتبة قبل الأخیرة.وجاء في الدراسة ، وشملت أكثر من 25 ألف شخص...
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