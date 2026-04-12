أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال جلسته التي عقدت، مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث قرر المجلس حصر صلاحيات المجالس الوزارية كافة، وفيما أقرّ على الخطة الزراعية الصيفية 2026...