بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النیابیة، كاطع الركابي، الیوم الاثنین، عن سببین رئیسیین في عدم عمل الطائرات المقاتلة وتنفیذھا للواجبات الأمنیة. وقال الركابي في حديث لـ(بغداد الیوم)، إنه "ھناك العشرات ...
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل.وقالت الأمانة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٠/٨ في دوائر الدولة كافة، باستثناء الخدمية منها"....
رأى عضو تحالف القوى العراقیة، النائب كريم ابو سودة، الأحد 4-10-2020 ،بأن سرعة اعلان نتائج لجنة مكافحة الفساد تحمل 3 ايجابیات في العراقوقال ابو سودة لـ(بغداد الیوم)، ان "تشكیل لجنة مكافحة الفساد (خطوة مھمة)، في...
اصدرت وزارة التربية، الاحد، بياناً بشأن تحضيرات العام الدراسي الجديد.وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "هيئة الرأي في وزارة التربية عقدت، اجتماعها الدوري، إذ تمت مناقشة آخر التحضيرات ...
نفت قيادة عمليات الأنبار للحشد تعرض قطعاتها المرابطة على الحدود العراقية السورية الى ضربة جوية أمريكية بحسب مانشرتها وسائل إعلام.وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه...
اتهم النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاحد، الحكومة العراقية بالتعامل مع المحافظات الجنوبية كـ عراقيين من الدرجة الثانية.وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وحكومته...
قال وزير المالیة علي عبد الأمیر علاوي إن صرف رواتب الموظفین مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكدا أن ھذه الخطوة ستعالج العجز الراھن في البلاد.وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد الیوم)، إن "رواتب...
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) متلازمة الالتهاب الحاد لدى البالغين، والتي كانت موجودة سابقًا عند الأطفال، وكانت مرتبطة بفيروس كورونا.لوحظ، بحسب منشور لمجموعة علماء، أن المرضى البالغين الذين تعافوا من...
أعلنت وكالة الاستخبارات، الأحد، إلقاء القبض على مسؤول ما يسمى "جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة" في تنظيم "داعش"، ومعاونه جنوبي العاصمة بغداد.وقالت الوكالة، إنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي والقصاص...
كشفت قوات البیشمركة في إقلیم كردستان، الیوم الأحد (04 تشرين الأول 2020) ،طبیعة الانفجار الذي حدث داخل مقر تابع لقوات 70 ،بمحافظة السلیمانیة.وقال المتحدث باسم (قوات 70 ،(أحمد لطیف، في حديث لـ (بغداد الیوم)، إن "مستودعاً...
اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن الأزمة الاقتصادية الحالية لم تمر في تاريخ العراق، وفيما أكد أن بعض القوى أو الجماعات تكرر نفس أخطاء الماضي، اشار الى أن أمريكا وقعت في أخطاء كبيرة خلال مرحلة احتلال البلاد....
قبل العاھل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء يوم السبت، استقالة رئیس الوزراء عمر الرزاز وأفادت وكالة الأنباء الأردنیة بأن الملك عبدالله الثاني كلف عمر الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحین اختیار رئیس الوزراء...
وجه عضو خلیة الازمة في قاطع الرصافة/ بغداد، عباس الحسیني، السبت، نداءه الى فئة معینة قد يتعرضون الى نقض في الاوكسجین بسبب تفشي وباء كورونا، مشیرا الوقت ذاته الى ان العراق سیسجل ارقاماً كبیرة بعدد الإصابات حتى موعد وصول اللقاح...
أكد مسؤول العلاقات الخارجیة في حكومة إقلیم كردستان، سفین دزیي، السبت، (03 تشرين الأول، 2020،( أن الولايات المتحدة عبّرت رسمیاً عن استعدادھا لتقديم كل الدعم والمساندة لحكومة الإقلیم بعد الھجوم الصاروخي...
اتھم عضو لجنة الأمن والدفاع النیابیة في مجلس النواب، مھدي امرلي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020، الولايات المتحدة بمحاولة تأجیج الشارع العراقي لاستھداف الحشد الشعبي.وقال امرلي في حديث خص به (بغداد الیوم)، إن "تھديدات واشنطن بغلق سفارتھا في...
أعلنت قیادة شرطة محافظة كربلاء، الیوم السبت (03 تشرین الأول 2020 ،(إلقاء القبض على مجموعة من أصحاب الدراجات القادمین من المحافظات، حاولوا الإساءة لزیارة أربعینیة الإمام الحسین.وذكر إعلام القیادة في بیان تلقتھ (بغداد الیوم)، أنه "بتوجیھ من قائد شرطة كربلاء...
اعلن محافظ كربلاء، نصیف جاسم الخطابي، السبت، 03 تشرين الأول، 2020 ،تعطیل الدوام الرسمي من الاحد حتى الخمیس المقبل.وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بیان تلقته (بغداد الیوم)، إن "الخطابي اعلن تعطیل الدوام الرسمي...
أصدرت وزارة العدل الأمریكیة، السبت (3 تشرین الثاني 2020) ،حكماً على متحرش بالأطفال، بالسجن لـ 600 عاما، بسبب إدانتھ باستغلال طفلین صغیرین جنسیا..وأفادت صحیفة "میرور"، بأن "ماثیو میلر، البالغ من العمر 32 عاما،اتھم بتصویر طفلین...
أظھرت دراسة اعدھا مركز "البارومتر العربي"، حول الصحة النفسیة لمواطني دول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، أنالعراقیین ھم الأكثر معاناة من الاكتئاب، فیما یأتي المغاربة في المرتبة قبل الأخیرة.وجاء في الدراسة ، وشملت أكثر من 25 ألف شخص...